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Fazla tüketmek böbreklere zarar verebilir

Fazla avokado tüketmek böbreklere zarar verebilir
Giriş Tarihi: 12.11.2019

son yıllarda popüler besin listesinde yerini almaya başladı. Ancak çok fazla tüketirseniz ve özellikle böbrek hastalığınız varsa bu durum tehlikeli olabilir.

Avokado son yıllarda popüler besin listesinde yerini almaya başladı. Ancak çok fazla avokado tüketirseniz ve özellikle böbrek hastalığınız varsa bu durum tehlikeli olabilir. Bunun nedeni, bu meyvenin çok yüksek bir potasyum seviyesinde sahip olmasıdır. Vücudumuzun bu minerale de ihtiyacı vardır ancak çok fazla potasyum vücutta kramp ve düzensiz ritim bozukluğu yaratabilir.

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