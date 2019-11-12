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Nereye damlatırsanız oradaki mikrobu öldürür

Nereye damlatırsanız oradaki mikrobu öldürür
Giriş Tarihi: 12.11.2019

Uzmanlar, yarayı en iyi şekilde balın kapatacağını belirterek, " anti mikroptur. Balı nereye damlatırsanız oradaki mikrobu öldürür. Ayrıca bal ve bal ürünleri yaşlandırmayı geciktirir" dedi.

Uzmanlar, yarayı en iyi şekilde balın kapatacağını belirterek, "Bal anti mikroptur. Balı nereye damlatırsanız oradaki mikrobu öldürür" dedi. Uzmanlar, "Ayrıca bal ve bal ürünleri yaşlandırmayı geciktirir. Bal damar sertliği ve kansere karşı koruyucudur. Polen, çocuklar için çok iyi bir protein kaynağıdır. Çocukların boyunun uzaması ve gelişiminde önemli rol oynar" şeklinde konuştular.

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