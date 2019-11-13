Ölüm birleştirdi

Edvina Sponza şiddet iddiası ile uzaklaştırma kararı aldırdığı İbrahim Kutluay’ı babasının cenazesine geldiği için affetti. Çift, barışmanın şerefine yemek yedi

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, 'Bana şiddet uyguladı' deyip uzaklaştırma kararı alan sevgilisi Edvina Sponza ile önceki akşam Armutlu'daki Dükkan Burger adlı mekanda barış yemeği yedi. İbrahim Kutluay bir süredir aşk yaşadığı sosyetik Edvina Sponza ile aşklarına devam kararı aldı. Geçtiğimiz haftalarda Edvina Sponza, sevgilisi İbrahim Kutluay'ın kendisine şiddet uyguladığını söyleyerek mahkemeye başvurmuştu. Uzaklaştırma cezasına rağmen sevgilisi Edvina Sponza'nın 72 yaşında vefat eden babası Enzo Sponza'nın İzmir, Alsancak Katolik Kilisesi'nde yapılan törene katılarak Edvina Sponza'yı acılı gününde yalnız bırakmamıştı.





YENİ BİR ŞANS VERDİ



İbrahim Kutluay'ı affeden Edvina Sponza ilişkilerine yeni bir şans verdi. Baş başa yemek yiyen çift, mekan önünde basın mensuplarının olduğunu fark edince panik yaptı. Sosyetik güzel Edvina Sponza, apar topar mekandan taksi ile yüzünü saklayarak kaçarken İbrahim Kutluay, mekanın kapısına yanaştırdığı arabasına hızlıca binerek muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI