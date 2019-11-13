Omuriliğinden sıvı aldılar

Beyin damarında tıkanıklık olan Erbil, geçtiğimiz haftalarda hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü şovmenin dün omurilik ameliyatı olduğu öğrenildi. Bu ameliyatta Erbil'in omuriliğinden ameliyat ile sıvı alındığı bilgisine ulaşıldı.
Beyin damarında tıkanıklık olan Erbil, geçtiğimiz haftalarda hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü şovmenin dün omurilik ameliyatı olduğu öğrenildi. Bu ameliyatta Erbil'in omuriliğinden ameliyat ile sıvı alındığı bilgisine ulaşıldı. Mehmet Ali Erbil'e bu zor süreçte abisi Mustafa Erbil, dostları yönetmen Tolga Yüce ve şarkıcı Ercan Avşar eşlik ediyor.
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