Türkiye, 7 milyon diyabet hastası ile Avrupa’da, Rusya ve Almanya’dan sonra 3. sırada yer alıyor. Diyabet hakkında toplumda doğru sanılan yanlış inanışlar nedeniyle hastalığın tanısı geç konabiliyor. İşte diyabet hakkında doğru sanılan 14 yanlış bilgi...

Türkiye, 7 milyon diyabet hastası ile Avrupa'da, Rusya ve Almanya'dan sonra 3. sırada yer alıyor. Bu hızlı artışın temel sebebi ise modern yaşamın getirdiği azalan günlük hareket ve egzersiz miktarı ile giderek artan sağlıksız beslenmenin yol açtığı obezitedeki artış. Aslında yaşam tarzında yapılacak olan iyileştirmeler diyabeti geciktirebiliyor. Ancak diyabet hakkında toplumda doğru sanılan yanlış bilgiler ve bu yönde hareket edilmesi nedeniyle hastalığın tanısı geç konabiliyor, tedavide hedefe ulaşılamıyor ve diyabetin yol açtığı kalp ile damar hastalıkları, görme kaybı, böbrek hastalığı ve ayak yaraları gibi olumsuzluklar artabiliyor. Peki hastaların hayatını zorlaştıran bu hatalı bilgiler neler? Acıbadem Fulya Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Prof. Dr. Rüştü Serter diyabet hakkında doğru sanılan 14 yanlış bilgiyi anlattı.



HASTALAR ZAYIFLIYOR



1)YANLIŞ: Açlık şekeri normalse diyabet yoktur

DOĞRUSU: Diyabet tanısı, açlık şekerinin 125 mg/dl üzerinde olması veya tokluk şekerinin 200 mg/dl üzerinde olmasıyla konuyor. Toplumdaki yaygın inanışın aksine açlık şekeri yükselmemiş olan birçok kişinin tokluk şekerleri anormal düzeylerde olabiliyor.



2) YANLIŞ: Şeker yükleme testi zararlıdır

DOĞRUSU: Şeker yükleme testi; açlık şekeri normal olup tokluk şekerleri yüksek olan ve henüz tanı konmamış diyabetli kişilerin tespitini sağlıyor. Bu test gizli diyabetlilerin ortaya çıkarılmasında önemli rol oynuyor. Zararlı olan tek şey mevcut şekeri yüksek olan kişilere ekstradan şeker verilmesidir. Bunu önlemek için de her testin başlangıcında açlık şekeri ölçülüyor ve 125 mg/dl üzerinde bulunursa diyabet tanısı konarak şeker yükleme iptal ediliyor.



3) YANLIŞ: Diyabet şişmanlatır

DOĞRUSU: Vücudun enerji kaynağı olan glukoz (şeker) tip 2 diyabette insülin direncinden dolayı kaslar tarafından yeteri kadar kullanılamıyor ve kanda şeker yükseliyor. Kaslar gelişemiyor. Bu şekilde vücudun enerji kaynağı kullanılamadan atılıyor ve bu enerji kaybı zayıflamaya yol açıyor. Dolayısıyla kan şekeri yüksek olan diyabetik hastalar zayıflıyor. Öte yandan şişmanlık ise tip 2 diyabete yol açan en önemli nedenlerden biri.



SAĞLIKLI BESİN VE EGZERSİZ



4) YANLIŞ: Tip 2 diyabet yaşlılık hastalığıdır

DOĞRUSU: Tip 2 diyabet bugün yaygınlaşmasının yanı sıra giderek daha genç hastalarda görülmeye başladı ve orta yaş hastalığı haline geldi. Bundan 40 yıl önce 'çocuklarda görülmez' denen tip 2 diyabete artık obezite sorunu yaşayan çocuklarda bile rastlanabiliyor.



5) YANLIŞ: Çok şeker yemek diyabete yol açar

DOĞRUSU: Glukoz vücudun enerji kaynağıdır ve karbonhidratlarda bulunuyor. Çok şeker tüketilmesi obeziteye yol açıyor. Obezite ise tip 2 diyabetin en önemli sebebi. Kişi sağlıklı yaşıyor, egzersiz yapıyor ve ideal kilosunu koruyorsa çok şeker yemekle diyabet olmak neredeyse imkansızdır.



6) YANLIŞ: Diyabet hastalığı engellenemez

DOĞRUSU: Çalışmalar, sağlıklı beslenme ve egzersiz ile vücut yağının normal, metabolizmanın ise aktif tutulması halinde diyabet gelişiminin geciktirilebileceğini, hatta diyabetin engellenebileceğini ortaya koyuyor.



7) YANLIŞ: Diyabet hastası egzersiz yapmamalı

DOĞRUSU: Sanılanın aksine düzenli egzersiz insülin direncini azaltıyor, kan şekerini, kan basıncını, kolesterolü ve vücut yağını düşürüyor ve bu sayede diyabetin kontrolüne katkıda bulunuyor. Ancak egzersizle kan şekerinde düşme olabileceği için hastaların doktorlarına başvurarak egzersiz öncesi küçük bir atıştırmanın gerekliliği konusunda bilgi almaları gerekiyor.



MEYVE MİKTARI KISITLI



8) YANLIŞ: Diyabet diyeti şeker yememekten ibarettir

DOĞRUSU: Beslenme ile alınan her kalori doğrudan veya dolaylı yoldan kan şekerini yükseltebiliyor. Kan şekerini doğrudan yükselten sofra şekerinden uzak durmak önemliyse de diğer besin ögelerinden alınan aşırı kalorilerin vücutta şekerin yükselmesine yol açması da engellenmeli. Bu sebeple diyabet diyetleri sofra şekerinin olmadığı, diğer gıdaların miktarının ise hastanın ihtiyacına göre ayarlandığı sağlıklı besinlerden oluşuyor.



9) YANLIŞ: Diyabet hastaları meyve yememeli

DOĞRUSU: Meyveler aşırı tüketildiklerinde kan şekerini yükseltebiliyor. Diyabetik diyette günlük meyve vardır ama miktarı kısıtlıdır.

10) YANLIŞ: Tarçın, kuşburnu, limon kan şekerini düşürüyor

DOĞRUSU: Bunlar ve benzeri bitkisel ürünlerin kan şekerini anlamlı düzeylerde düşürebildiğine dair hiçbir bilimsel kanıt yoktur.



11) YANLIŞ: Bal diyabetli hastalara dokunmaz

DOĞRUSU: Her türlü bal şeker içeriyor ve kan şekerini yükseltiyor.



12) YANLIŞ: Diyabette şekeri düşürmek için aç kalmak faydalıdır

DOĞRUSU: Diyabette tedavi hastanın günlük ihtiyacını karşılayacak ve ideal kilosunda kalmasını sağlayacak miktarda sağlıklı kaloriyi alması ve kan şekerinin ilaçlarla kontrol altında tutulmasından oluşuyor. Aç kalınca kan şekeri tehlikeli bir şekilde düşebiliyor.



13) YANLIŞ: Şeker normal değerlere düşünce ilaç kesilir

DOĞRUSU: İlaçlar günlük beslenme programıyla uyum içerisinde düzenli ve sürekli kullanılmazlarsa kan şekeri tekrar yükseliyor veya dalgalanıyor. Bu nedenle tedavinin şeker normale dönse bile devam etmesi çok önemli.



14) YANLIŞ: İnsülin tedavisi bağımlılık yapar

DOĞRUSU: İnsülin, kan şekerini düşürmekte etkilidir. Ancak insülinin uyumlu kullanılması şart. Hastanın kilo vermesi, aşırı stres faktörünün ortadan kalkması veya benzeri durumlarda kan şekerleri düşüyor, kontrol daha hafif ilaçlarla sağlanabiliyor. Bu gelişmelerde doktor insülin tedavisini sonlandırıyor.



BUGÜN 14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ



Bugün 14 Kasım Dünya Diyabet Günü! Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Fidan, "Mide tokluk hacmi yönetilirken salata yenecek ilk besin olarak önce tüketilmeli, devamında ana yemekteki protein ve karbonhidrat kaynağı besinler birlikte tüketilmeli" dedi ve şöyle devam etti: Yemeğin sonunda salatanın kalan kısmı tüketilerek, yemeğe son verilmelidir. Böylelikle tüketilen ilk besin olan salata, mideden ilk çıkan besin olarak, beyne tokluk sinyali gönderip daha az besinle daha çabuk doymanıza yardımcı olacaktır. Bu beslenme stili ile diyabetinizi son derece iyi yönetmiş olursunuz.