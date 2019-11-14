Gaz sancısını anında gideriyor

Dereotu, sindirim sisteminin aktif olarak çalışmasını destekleyerek hazımsızlık, mide ağrıları ile mide kramplarının tedavi edilmesinde oldukça etkilidir.

Dereotu, sindirim sisteminin aktif olarak çalışmasını destekleyerek hazımsızlık, mide ağrıları ile mide kramplarının tedavi edilmesinde oldukça etkilidir. Mide ülserinin etkilerini, vermiş olduğu rahatsızlıkları tolere eder ve tedavi sürecini destekler. Gaz problemi yaşayanlar için birebir olan dereotu, gaz sancısını anında giderir.