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Gaz sancısını anında gideriyor

Gaz sancısını anında gideriyor
Giriş Tarihi: 14.11.2019

, sindirim sisteminin aktif olarak çalışmasını destekleyerek hazımsızlık, mide ağrıları ile mide kramplarının tedavi edilmesinde oldukça etkilidir.

Dereotu, sindirim sisteminin aktif olarak çalışmasını destekleyerek hazımsızlık, mide ağrıları ile mide kramplarının tedavi edilmesinde oldukça etkilidir. Mide ülserinin etkilerini, vermiş olduğu rahatsızlıkları tolere eder ve tedavi sürecini destekler. Gaz problemi yaşayanlar için birebir olan dereotu, gaz sancısını anında giderir.

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