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İkinci bebek geliyor!

İkinci bebek geliyor!
Giriş Tarihi: 14.11.2019

Her fırsatta kalabalık bir aile olmak istediklerini söyleyen futbolcu ile eşi Turan, iddialara göre ikinci kez bebek heyecanı yaşıyor

Mart 2018'de nikah masasına oturan futbolcu Arda Turan ve Aslıhan Doğan çifti, geçtiğimiz yıl Ekim ayında oğulları Hamza Arda'yı kucaklarına almıştı. 25 Ekim'de oğullarının birinci yaşını kutlayan çift, ikinci çocuk istediklerini dile getirmişlerdi. Bu açıklamadan günler sonra beklenen müjdeli haber geldi.

5 HAFTALIK HAMİLEYMİŞ...

Aslıhan Doğan Turan'ın 5 haftalık hamile olduğu öğrenildi. Öte yandan çiftin nazar korkusuyla bu mutlu haberi ailelerinden başka kimseyle paylaşmadığı da iddialar arasında... Daha önce bir dergiye verdiği röportajda Aslıhan Turan, "Hamza'yı kucağımıza aldık, şu an çok sabırsız bir şekilde 2., 3. ve Allah nasip ederse 4. çocuğu hiç ara vermeden yapmayı düşünüyoruz. Kala
balık bir aile olmak istiyoruz" demişti.

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