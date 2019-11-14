Karşıyaka’da caz dolu günler başlıyor

İzmir Karşıyaka Belediyesi'nin katkılarıyla Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda düzenlenecek olan 3. Karşıyaka Caz Festivali, 24 Kasım'da Erkan Oğur Anatolian Blues Konseri ile müzikseverlere 'Merhaba' diyecek.

İzmir Karşıyaka Belediyesi'nin katkılarıyla Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda düzenlenecek olan 3. Karşıyaka Caz Festivali, 24 Kasım'da Erkan Oğur Anatolian Blues Konseri ile müzikseverlere 'Merhaba' diyecek.



HER AKŞAM BİR KONSER



Caz müziğinin farklı renkleriyle zenginleşecek organizasyon; 25 Kasım'da Fatih Erkoç & Kerem Görsev Trio, 26 Kasım'da Melike Şahin, 27 Kasım'da Sena Şener & Tuna Kiremitçi & Dilhan Şeşen konserleriyle devam edecek. Halil Sezai & Çiğdem Erken 28 Kasım'da, Birsen Tezer de 29 Kasım'da müzikseverlerle buluşurken, renkli wfestival 30 Kasım'da Ediz Hafızoğlu 'Nazdrave' konseri ile final yapacak.