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’ın kolyesi 17 ülkede yok sattı

Reyyan’ın kolyesi 17 ülkede yok sattı
Giriş Tarihi: 14.11.2019

Son dönemde 'de izlenme rekorları kıran dizisinin başrol oyuncusu 'ın kolyesi 17 ülkede yok satıyor. Sosyal medya üzerinden Reyyan'ın kolyesi dizinin hayranları tarafından kapış kapış satın alındı.

Son dönemde ATV'de izlenme rekorları kıran Hercai dizisinin başrol oyuncusu Reyyan'ın kolyesi 17 ülkede yok satıyor. Miran (Akın Akınözü) ile Reyyan'ın (Ebru Şahin) mucize aşkları bu ülkelerde büyük ilgiyle izlenirken, dünyanın en eski nazar boncuğu kabul edilen Mardin'e özgü 'Mavi Süryani Kolyesi' de İspanya'dan Şili'ye, Nikaragua'dan Dominik Cumhuriyeti'ne kadar birçok ülkede kadınların ilgi odağı oldu. Sosyal medya üzerinden Reyyan'ın kolyesi dizinin hayranları tarafından kapış kapış satın alındı.

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