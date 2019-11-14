Tuğba Özerk’e polise hakaretten dava açıldı

Şarkıcı Tuğba Özerk hakkında, İzmir'in Çeşme ilçesinde yaptığı trafik kazası sonrası polise hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Şarkıcı Tuğba Özerk hakkında, İzmir'in Çeşme ilçesinde yaptığı trafik kazası sonrası polise hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Tuğba Özerk'in, 15 Ekim 2018'deki trafik kazası sonrası işlem yapan polis memuru A.A'ya aşağılayıcı sözler söylediği ve hakaret ettiği belirtildi.



ALKOLLÜ KULLANDI



İddianamede, şarkıcı Tuğba Özerk'in alkollü araç kullanması nedeniyle karakolda ifadesi alındığı sırada da müştekiye kötü sözler sarf etmeyi sürdürdüğü kaydedildi.