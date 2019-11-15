11 ödülle 2019’a damga vurdu!

Kerem Alışık, hem "Esaretin Bedeli" oyunundaki Red karakteri, hem de "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde Fekeli canlandırması ile ödülleri toplayarak, bu yıla damgasını vurdu.

Kerem Alışık, hem "Esaretin Bedeli" oyunundaki Red karakteri, hem de "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde Fekeli canlandırması ile ödülleri toplayarak, bu yıla damgasını vurdu. Tiyatro ve televizyon dünyasının marka haline gelmiş, her biri birbirinden önemli ödülleri büyük bir onurla kucakladığını belirten Kerem Alışık, aldığı 11 ödülle "2019, Kerem Alışık'ın altın yılı oldu" dedirtti.