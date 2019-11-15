48 yaş büyük ABD’li eşinden boşanıyor!

‘Hayat Devam Ediyor’ dizisinde çocuk gelini oynayan Meltem Miraloğlu, gerçek hayatta 80 yaşındaki bir Amerikalı ile evlenince gündeme bomba gibi düşmüştü. 3 ay önce nikah masasına oturan genç oyuncu ayrılık kararı aldı ve “KURTARIN BENI” diye yalvardı

Hayat Devam Ediyor dizisinde çocuk gelini oynayan fakat dizi bittikten sonra ekranlarda görmediğimiz 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu'nun, kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlendiği ortaya çıkmıştı.



EVDEN POLİSLE ÇIKACAK



ay önce Amerika'da nikah masasına oturan çiftin ilişkisinde, sürpriz bir gelişme yaşandı. Sürekli ağladığı öğrenilen, yakın çevresine "Çaresiz kaldım, kurtulmak istiyorum" diyen Miraloğlu, ayrılık kararı aldı ve boşanma işlemlerini başlattı. Ayrıldıktan sonra da Amerika'da yaşamaya devam edecek olan Meltem Miraloğlu, boşanmak istemeyen eşiyle yaşadığı evden polis eşliğinde çıkacak. Miraloğlu'nun tanınmış bir kişi ile sorun yaşadığı, ondan korktuğu için Türkiye'ye dönmek istemediği de iddialar arasında yer alıyor.

'ÇARESİZ KALDIM'



Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki Patrick ile evlenip Amerika'ya yerleşmişti. Sürpriz evlilik şok etkisi yaratmıştı. Gazetecilere, "Serveti ya da ABD vatandaşlığı için değil, severek evlendim" diyen Miraloğlu, meğer yakınlarına "Çaresiz kaldım, kurtulmak istiyorum" diyormuş.