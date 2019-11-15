Futbolcu Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan'ın ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşadıklarını dün bu sayfamızdan duyurmuştuk. Nazardan çok korktuklarını söyleyen Arda Turan, "Evet eşim hamile ama haberin erken duyulması hoşumuza gitmedi açıkçası." dedi
Futbolcu Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan'ın ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşadıklarını dün bu sayfamızdan duyurmuştuk. 5 haftalık hamile olan Aslıhan Hanım ile eşi, İstanbul Bebek'te yemek çıkışı objektiflerimize takıldı.
DUA EDENLERE TEŞEKKÜR
Nazardan çok korktuklarını söyleyen Arda Turan, "Evet eşim hamile ama haberin erken duyulması hoşumuza gitmedi açıkçası. Keşke bebeğimiz 3-4 aylık olunca öğrenilseydi... Nazardan çekindiğimiz ortadadır" dedi. Kendileri için dua eden, tebrik gönderen herkese teşekkür eden Arda Turan, "İlk çocuğumun heyecanı başkaydı, bunun heyecanı daha bir başka oldu. İnşallah sağ salim doğsun" temennisinde bulundu.
TARHAN ABDULLAHOĞULLARI
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