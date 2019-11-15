Para nerde ise oraya döner!

Müzik yaşamına başladığı ilk dönemlerde aynı plak şirketinde faaliyet gösterdigi Mahsun Kırmızıgül'le daha sonra kavga eden Alişan, İstanbul Nişantaşı'nda oğlunu gezdirirken görüntülendi. Alişan, kavgalı olduğu Mahsun Kırmızıgül hakkında çok konuşulacak sözler sarf etti
Müzik yaşamına başladığı ilk dönemlerde aynı plak şirketinde faaliyet gösterdigi Mahsun Kırmızıgül'le daha sonra kavga eden Alişan, İstanbul Nişantaşı'nda oğlunu gezdirirken görüntülendi. Gazetecilerin, "Mahsun Kırmızıgül müzik hayatına geri dönüyormuş, görüşünüz nedir?" sorusuna başlangıçta yanıt vermek istemeyen Alişan, sonrasında açtı ağzını yumdu gözünü: Mahsun zaten dönmeyi sever. Yarın sinemaya, öbür gün başka bir yere... Baktı gördü döndüğü yerde para yok, başka yere her an çark edebilir!
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