Para nerde ise oraya döner!

Müzik yaşamına başladığı ilk dönemlerde aynı plak şirketinde faaliyet gösterdigi Mahsun Kırmızıgül'le daha sonra kavga eden Alişan, İstanbul Nişantaşı'nda oğlunu gezdirirken görüntülendi. Alişan, kavgalı olduğu Mahsun Kırmızıgül hakkında çok konuşulacak sözler sarf etti