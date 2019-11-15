Yılın makyözlerinin seçildiği bir yarışmada sunuculuk yapan Deniz Akkaya, şıklığı ile göz doldurdu. 42 yaşında bir çocuk annesi olan eski manken; giydiği tarçın rengi, straplez deri tulumla tüm bakışları üzerine topladı

Yılın makyözlerinin seçildiği bir yarışmada sunuculuk yapan Deniz Akkaya, şıklığı ile göz doldurdu. 42 yaşında bir çocuk annesi olan eski manken; giydiği tarçın rengi, straplez deri tulumla tüm bakışları üzerine topladı. Kıyafetine uygun makyaj tercih eden Akkaya, yarışmada en çok konuşulan isim oldu. TARHAN ABDULLAHOĞULLARI