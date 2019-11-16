‘Biliyorum elimi hiç bırakmayacaksın’

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında nikah masasına oturan oyuncu Buse Varol ile şarkıcı Alişan, önceki akşam tanışma yıl dönümlerini kutladı. Varol, paylaştığı fotoğrafların altına, "Elimi hiç bırakmayacağını biliyorum" notunu düştü.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında nikah masasına oturan oyuncu Buse Varol ile şarkıcı Alişan, önceki akşam tanışma yıl dönümlerini kutladı. Varol, paylaştığı fotoğrafların altına, "Bu gece 2. yılımız bitti, 3. yılımıza giriyoruz... Daha yolun çok başındayız ama ben o yolun sonuna kadar elimi hiç bırakmayacağını biliyorum" notunu düştü.