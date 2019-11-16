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imaj değiştirdi

Ceylan imaj değiştirdi
Giriş Tarihi: 16.11.2019

Yeni albümü '' için objektif karşısına geçen şarkıcı , farklı imajı ile dikkat çekti. Saçlarını kısacık kestiren Ceylan'ın değişimi şaşırttı.

Yeni albümü 'Cennetim Ol' için objektif karşısına geçen şarkıcı Ceylan, farklı imajı ile dikkat çekti. Saçlarını kısacık kestiren Ceylan'ın değişimi şaşırttı. 45 yaşındaki şarkıcının Selim Akar'ın imzasını taşıyan fotoğrafına yorum yağdı. Şarkıcının fanatik hayranları, "Modern Ceylan, harika olmuş" yorumları yaptı.

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