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yapmayanlar daha agresif oluyor

Kahvaltı yapmayanlar daha agresif oluyor
Giriş Tarihi: 16.11.2019

Bütün gece aç kalan vücut yeterli besin ihtiyacını karşılayamadığı için stres hormonlarını tetikleyerek aşırı agresif olmanıza neden olmaktadır. Oysa ki alışkanlığı edinerek bu negatif enerjinizden hemen kurtulmanız oldukça kolay.

Güne yorgun ve agresif başlamanızın sebebi belki de atladığınız kahvaltı öğünüdür. Bütün gece aç kalan vücut yeterli besin ihtiyacını karşılayamadığı için stres hormonlarını tetikleyerek aşırı agresif olmanıza neden olmaktadır. Bu durum iş hayatınızı, sosyal çevrenizi hatta ikili ilişkilerinizi dahi olumsuz yönde etkileyecek sonuçlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Oysa ki kahvaltı alışkanlığı edinerek bu negatif enerjinizden hemen kurtulmanız oldukça kolay.

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