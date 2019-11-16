Öksürüğü kesecek mükemmel çay

Şarkıcılar ve seslerini kullanan diğer insanlar kekik çayını çok seviyorlar. Şaşırtıcı değil mi? Bu bitki ses yolu ve akciğerlerdeki enfeksiyonlar için çok faydalı

Şarkıcılar ve seslerini kullanan diğer insanlar kekik çayını çok seviyorlar. Şaşırtıcı değil mi? Bu bitki ses yolu ve akciğerlerdeki enfeksiyonlar için çok faydalı.Ayrıca etkili bir iltihap gidericidir. Ağrıyı gidermesinin yanı sıra öksürüğe sebep olan sorunun köküne inerek iyileşmeye yardımcı oluyor. Bir antibakteriyel gibi işlev görüyor. Eğer öksürmenize neden olan mikroplar varsa, kekik onları öldürmeye çalışacaktır.