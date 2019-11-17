Daldan dala Sandal

Mustafa Sandal, jüri üyeliği yaptığı bir yarışmada kendisini sahneye davet eden sunucu Burcu Esmersoy’u utandırdı! Hızını alamayan çapkın popçu, sosyetik güzel Alara Koçibey’i de öpücüklere boğdu

Boşandıktan sonra sık sık çapkınlık haberleriyle gündeme gelen 49 yaşındaki popçu Mustafa Sandal, daldan dala konmaya devam ediyor! Önceki akşam İstanbul'da düzenlenen kumaş tasarım yarışmasında sunucu Burcu Esmersoy, şarkıcı Mustafa Sandal'a "Mustafa sana 'Gel bana' desem ne dersin?" diye sorunca olanlar oldu. Mustafa Sandal, "Ben spor salonunda karın kası çalışırken her mekik çektiğimde bir kadına bakıyordum. İşte o kadın Burcu Esmersoy" deyince güzel sunucu çok utandığını söyledi.

ESMERSOY KULİSE KAÇTI

Burcu Esmersoy, "Şarkı söylemen için anons edecektim ama olay başka yerlere gidiyor. Sahneyi sana bırakıyorum" diyerek kulise kaçtı. Sandal olayı toparlamaya çalışarak 'Gel Bana' şarkısını söyledi. Aynı gece sosyetik güzel mimar Alara Koçibey de Sandal'ın markajından kurtulamadı. Koçibey, sosyal medya için video çekerken Mustafa Sandal'ın kendisini defalarca öpmesi dikkat çekti.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI