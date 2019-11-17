Şekere karşı birebir: Ceviz

Sağlıklı ve mutlu yaşamın sırrı cevizde saklı! Cevizle ilgili çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen, cevizin şekere karşı birebir etkisi olduğunu söyledi.

Sağlıklı ve mutlu yaşamın sırrı cevizde saklı! Cevizle ilgili çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen, cevizin şekere karşı birebir etkisi olduğunu söyledi. Şen, "Ceviz kandaki şekeri en az yükselten gıdalardan biridir. Pirinç, beyaz ekmek kandaki şekeri yüzde 90 yükseltirken ceviz yüzde 10 yükseltir" dedi. Şen, "Düzenli ceviz yiyen insanlar Alzheimer ve Parkinson hastası olmaz. Yalnız, ceviz bir ilaç olarak değil, gıda olarak düşünülmeli. Hastalığa yakalandıktan sonra gidilecek yer doktordur" uyarısında da bulundu.