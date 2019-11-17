Yeni projeleri için bir araya geldiler

Bir dönemin popüler dizi oyuncuları Yosi Mizrahi, Tuna Arman ve Ümit-Sevilay Oğuz çifti, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Yeni projelere imza atmak için bir araya gelen oyuncular, uzun süre restoranda toplantı yaptı.
Bir dönemin popüler dizi oyuncuları Yosi Mizrahi, Tuna Arman ve Ümit-Sevilay Oğuz çifti, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Yeni projelere imza atmak için bir araya gelen oyuncular, uzun süre restoranda toplantı yaptı. Restoran çıkışında objektiflere poz veren Mizrahi, Arman ve Oğuz çifti, konuyla ilgili detaylı bilgi vermekten kaçındı.
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