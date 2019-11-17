Yeni projeleri için bir araya geldiler

Bir dönemin popüler dizi oyuncuları Yosi Mizrahi, Tuna Arman ve Ümit-Sevilay Oğuz çifti, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Yeni projelere imza atmak için bir araya gelen oyuncular, uzun süre restoranda toplantı yaptı.