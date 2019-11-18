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27 yıl sonra verdi

27 yıl sonra konser verdi
Giriş Tarihi: 18.11.2019

Adams, 27 sene önce gerçekleştirdiği stadyum konserinin ardından, önceki gece 'da verdiği konserle İstanbullu müzikseverleri kendisine hayran bıraktı.

BRYAN Adams, 27 sene önce gerçekleştirdiği stadyum konserinin ardından, önceki gece Ülker Sports Arena'da verdiği konserle İstanbullu müzikseverleri kendisine hayran bıraktı. Konserde, Kanadalı şarkıcıyı 10 bin müziksever izledi. Adams, Türkiye'de olmaktan büyük onur duyduğunu söyledi.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

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