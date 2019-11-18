27 yıl sonra konser verdi

BRYAN Adams, 27 sene önce gerçekleştirdiği stadyum konserinin ardından, önceki gece Ülker Sports Arena'da verdiği konserle İstanbullu müzikseverleri kendisine hayran bıraktı.
BRYAN Adams, 27 sene önce gerçekleştirdiği stadyum konserinin ardından, önceki gece Ülker Sports Arena'da verdiği konserle İstanbullu müzikseverleri kendisine hayran bıraktı. Konserde, Kanadalı şarkıcıyı 10 bin müziksever izledi. Adams, Türkiye'de olmaktan büyük onur duyduğunu söyledi.
TARHAN ABDULLAHOĞULLARI
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