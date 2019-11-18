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Sanat dünyasından bir Yıldız kaydı

Sanat dünyasından bir Yıldız kaydı
Giriş Tarihi: 18.11.2019

Usta tiyatro oyuncusu , tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü tiyatrocu akciğer rahatsızlığı sebebiyle kaldırılmıştı.

Usta tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü tiyatrocu akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. 11 Ekim 1928 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen ve sanat yaşamı boyunca sayısız tiyatro oyununda sahne alan Yıldız Kenter, 1981 yılında Devlet Sanatçısı unvanı ile ödüllendiridi. 1962'de tiyatro hizmetlerinden ötürü "Yılın Kadını" seçildi. 1984'te Roma'daki İtalyan Kültür Birliğince "Adalaide Ristori" ödülüne layık görüldü. Yıldız Kenter, 37 yıldır sahne hocalığı yapıyordu.

Usta oyuncu Yıldız Kenter hayatını kaybetti

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