‘Sultan’a saygısızlık

CHP’li Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen Şahmeran Günleri’ne ünlü sanatçı Türkan Şoray davet edildi. Platform dahi düşünülmeden küçücük bir düğün salonuna getirilen Yeşilçam’ın Sultanı, izdiham nedeniyle ezilme tehlikesi yaşadı. Başarısız organizasyon isyan ettirdi

Mersin'in CHP'li Tarsus İlçe Belediyesi, düzenlediği başarısız organizasyonla usta sanatçı Türkan Şoray'a büyük ayıp etti! Şahmeran Günleri düzenleyen belediye, onur konuğu olarak katılan "Yeşilçam'ın Sultanı"nı bir düğün salonunda ağırladı. Platform dahi düşünülmeyen ortamda, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Şoray, salonun aşırı kalabalık ve gürültüsünden dolayı konuşmasını sürdüremedi.

'TAM BİR REZALET'

Türk Sineması'nın efsane isimlerinden olan Türkan Şoray, ezilme tehlikesi de geçirdi. Sanatçıyı son anda güvenlik güçleri düğün salonundan çıkardı. Organizasyonu 'Rezalet' olarak değerlendiren bazı vatandaşlar salonu terk ederken, "Koskocaman Tarsus'ta yer mi kalmadı da küçücük bir düğün salonunda Şahmeran Günü yaptılar! Belediye hem bize hem de Türkan Hanım'a ayıp etti. Uğultudan, kalabalıktan sanatçı konuşamadı dahi, yazıklar olsun" şeklinde tepki gösterdiler.