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Alkışlanacak hareket

Alkışlanacak hareket
Giriş Tarihi: 19.11.2019

'e yerleşen , önceki akşam 'de bir otelde gerçekleşen çiftinin düğünlerinde sahne aldı.

İzmir'e yerleşen İzzet Yıldızhan, önceki akşam İstanbul Yeşilköy'de bir otelde gerçekleşen Tuğba Varlık- Doğaner Erdoğan çiftinin düğünlerinde sahne aldı. Düğün sahiplerinden oyuncak üreticisi olan iş insanı Ahmet Varlık'tan bir talepte bulundu.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA

Yıldızhan, "Ürettiğiniz oyuncaklardan 100 tane rica edeceğim. İzmir'de bulunan otelimde lösemili çocuklarımız için organizasyon düzenliyorum" dedi. Düğün sahibinden olumlu cevap alan Yıldızhan, ayakta alkışlandı.

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