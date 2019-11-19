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Büyük kavuşmanın tanıtımı yayınlandı

Büyük kavuşmanın tanıtımı yayınlandı
Giriş Tarihi: 19.11.2019

ATV'de yayınlandığı günden itibaren izleyicinin heyecanla takip ettiği "Kimse Bilmez" in 23. bölüm tanıtımı uyandırdı. Tanıtımda, yıllar sonra kardeş olduklarını öğrenen Ali ve Pilot'un birbirlerine sarılarak ağladığı sahne, herkesi ekrana kilitledi.

ATV'de yayınlandığı günden itibaren izleyicinin heyecanla takip ettiği "Kimse Bilmez" in 23. bölüm tanıtımı büyük ilgi uyandırdı. Tanıtımda, yıllar sonra kardeş olduklarını öğrenen Ali ve Pilot'un birbirlerine sarılarak ağladığı sahne, herkesi ekrana kilitledi. Kimse Bilmez'in geçtiğimiz akşam yayınlanan 22. bölümünün etiketi #ucurumunkenarında, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi. #ucurumunkenarında, 4. sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics Kimse Bilmez, her Pazar saat 20.00'de atv'de... listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

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