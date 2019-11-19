‘Hayatım film olsun’

Fırtınalı bir yaşama sahip olan 49 yaşındaki şarkıcı Deniz Seki, konuk olduğu bir radyp programında “Hikayem senaryolaştırılmalı. Filmin adı da ‘Yalnız Deniz’ olmalı” dedi.

Çalkantılı özel hayatı yüzünden hapse dahi giren 49 yaşındaki şarkıcı Deniz Seki, hayatının film olmasını istiyor. Bir radyo programına konuk olan Deniz Seki, "Hayatımın film olmasını çok isterim. Adı da 'Yalnız Deniz' olabilir. Filmi 5 sene sonra çekeriz belki" dedi. Seki, senaryo için de aklında bir isim olduğunu söyledi.



KİM OYNAYACAK?



"Ben sadece şarkı yazabiliyorum, 2 adet de kitabım yayınlandı ama senaryo yazmak başka bir şey. Ben hayatımın hikayesini anlatayım, senaryosunu Hande Altaylı yazsın çok isterim" şeklinde konuşan Seki, kendisini kimin oynayacağı konusunda ise henüz bir fikrinin olmadığını dile getirdi.



MUTSUZ ÇOCUKLUK



Deniz Seki'nin hikayesi mutsuz ve yalnız bir çocuklukla başladı. 11 yaşındayken yatılı okula gönderildi. 17 yaşına geldiğinde ise babasının baskısından kurtulmak için ilk evliliğini yaptı. Bu evlilik sadece 1,5 yıl sürdü. Katıldığı şarkı yarışmasında birinci oldu ve şöhret onu buldu. Evli Hüsnü Şenlendirici ile yaşadığı yasak aşk çok konuşuldu. Uyuşturucu nedeniyle hapishanede yattı.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI