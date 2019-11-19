Nefes tüketen hastalık: Koah!

KOAH, akciğer dokusunu hızla bozarak hava yollarının daralmasına yol açan, nefes alıp verişimizi kısıtlayarak yaşam kalitemizi düşüren bir hastalık. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur, bu hastalığın 3 nedenini açıkladı, önemli uyarılarda bulundu

Sağlıklı nefes alıp vermenin kıymetini biliyor musunuz sorusuna şüphesiz hepimiz 'Evet' yanıtını veririz. Peki ya sağlıklı nefes alıp vermek için ona gereken özeni gösteriyor musunuz? Örneğin, yaşam kaynağımız olan nefesimizi en yakından tehdit eden unsurlardan kaçınıyor, sağlıklı nefes alıp vermek için üzerinize düşenleri yapıyor musunuz? Acıbadem Altunizade Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur, ne yazık ki birçok kişinin bu konuda özen göstermediğini, hatta sorun alarm verinceye kadar yanlışları yapmaya devam ettiğini belirtiyor.



GİDEREK YAYGINLAŞIYOR



Günümüzde giderek yaygınlaşan ve tüm dünyada ölüm nedenleri arasında 3. sırada yer alan KOAH'ın da bunun bir neticesi olduğunu söyleyen Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur, "Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) akciğer dokusunu hızla bozarak hava yollarının daralmasına yol açan, nefes alıp verişimizi kısıtlayarak yaşam kalitemizi düşüren bir hastalıktır. En sık; öksürük, nefes darlığı ve balgam çıkarma olarak kendini gösteren KOAH'nın başlıca nedeni sigaradır. Ülkemizde sigara içen 40 yaş üzeri her 5 kişiden 1'inde KOAH görülmekte, bu sayı her geçen gün artmaktadır" diyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur, 20 Kasım Dünya KOAH Günü kapsamında yaptığı açıklamada, KOAH'nın 3 nedenini açıkladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.



TÜTÜN ÜRÜNLERİ



KOAH hastalığının yüzde 90 ile başlıca sorumlusu sigara. Pipo, puro, elektronik sigara ve nargile de sanılanın aksine akciğerlerimize sigara gibi büyük zarar veriyor. Sigara içmeyen kişiler yani pasif içiciler de en az sigara içenler kadar risk altında. Örneğin; eşi sigara içen kadınlarda en az sigara içen kişiler kadar KOAH görülebiliyor. KOAH hastalığında hava yolu bozulduğu ve hava keseciklerinin yapısı harap olduğu için nefes alıp vermek güçleşiyor. KOAH önlenebilen bir hastalık ve ilk şartı da sigarayı bırakmak.



MESLEKSEL RİSK



Tozlu, dumanlı iş yerlerinde, ağır metal, yağ giderme ve boya sökme, kozmetik üretimi, endüstriyel polimer kaplama, alüminyum işleri ve çimento fabrikasında çalışanlar bu hastalığa karşı yüksek risk altında. Yine, temizlik işinde çalışanların kullandığı temizlik malzemeleri de hastalığa karşı zemin oluşturuyor. Mesleksel maruziyeti en az seviyeye indirmek için doğrudan temastan kaçınılması ya da maske kullanılması şart.



HAVA KİRLİLİĞİ



Özellikle büyük şehirlerde ve sanayi şehirlerinde solunan havadaki yakıcı ve zararlı gazların yüksek oranda olması da KOAH'a zemin oluşturuyor. Çevre kirliliği gibi ev içi ortamdaki hava kirliliği de tehlikeli. Örneğin; yemek pişirirken buharına maruz kalmak ya da Anadolu'da tandırda ekmek yaparken duman maruziyetinin olması; evde ısınmak için odun, tezek gibi biyomass yakıt dumanı maruziyeti bunlar arasında yer alıyor. Mangal yaparken ve şömine yanarken maruz kalınan dumandaki gazlar da bu hastalığa yol açabiliyor.