Tiyatrocu Jale Birsel İzmir’de vefat etti

Türk tiyatrosu değerlerini bir bir kaybediyor. Yıldız Kenter'in ardından usta oyuncu Jale Birsel'in de vefat haberi geldi. 92 yaşındaki Jale Birsel, geçtiğimiz ay yakalandığı zatürreden kurtulamayarak hayata veda etti

Türk tiyatrosu değerlerini bir bir kaybediyor. Yıldız Kenter'in ardından usta oyuncu Jale Birsel'in de vefat haberi geldi. 92 yaşındaki Jale Birsel, geçtiğimiz ay yakalandığı zatürreden kurtulamayarak hayata veda etti. Jale Birsel'in İzmir Çiğli'de bir bakımevinde yaşama gözlerini yumduğu kaydedildi.