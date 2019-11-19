Türk tiyatrosu değerlerini bir bir kaybediyor. Yıldız Kenter'in ardından usta oyuncu Jale Birsel'in de vefat haberi geldi. 92 yaşındaki Jale Birsel, geçtiğimiz ay yakalandığı zatürreden kurtulamayarak hayata veda etti
Türk tiyatrosu değerlerini bir bir kaybediyor. Yıldız Kenter'in ardından usta oyuncu Jale Birsel'in de vefat haberi geldi. 92 yaşındaki Jale Birsel, geçtiğimiz ay yakalandığı zatürreden kurtulamayarak hayata veda etti. Jale Birsel'in İzmir Çiğli'de bir bakımevinde yaşama gözlerini yumduğu kaydedildi.
Tiyatrocu Jale Birsel İzmir’de vefat etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.