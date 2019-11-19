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faydalı ancak...

Yeşil sebzeler faydalı ancak...
Giriş Tarihi: 19.11.2019

, , roka ve maydanoz gibi kalsiyumdan zengin olmalarına rağmen içeriklerindeki posa vücuttaki kalsiyum emilimini azaltıyor.

Ispanak, semizotu, roka ve maydanoz gibi yeşil sebzeler kalsiyumdan zengin olmalarına rağmen içeriklerindeki posa vücuttaki kalsiyum emilimini azaltıyor. Bu yüzden çok iyi bir kalsiyum kaynağı sayılmazlar. Eğer süt ürünlerini tüketmiyorsanız kalsiyum gereksiniminizi yeşilliklerden karşılamaya çalışmanız yeterli olmayabilir.

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