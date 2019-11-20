Akciğeriniz uyarıyor

Öksürük, kanlı balgam, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, nedeni bilinmeyen kilo kaybı, nefes darlığı, yeni ortaya çıkan hırıltı ve tekraral yan zatürreden şikayetçiyseniz zaman kaybetmeden göğüs uzmanına başvurmanız şart

Akciğer kanseri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık görülen ve yaşam kaybına neden olan kanser türü. Çoğunlukla da sinsi ilerliyor. Ancak bazı hastalarda erken dönemde belirti verebileceğine dikkat çeken Göğüs Hastalıkları uzmanı Dr. Seha Akduman, dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.



İNATÇI ÖKSÜRÜK



Öksürük akciğer kanserinin en sık rastlanan yakınması. Dr. Akduman, "üç haftadan uzun sürdüğünde veya mevcut öksürüğün şiddetlenip sıklığının arttığı durumlarda çok dikkatli olunmalı ve hekime başvurulmalıdır" dedi.



ÖKSÜRÜKTE DEĞİŞİM



Özellikle uzun süre sigara içen kişiler yaşadıkları kronik öksürüğe dikkat etmiyor ve durumun sigaradan kaynaklandığını düşünerek önemsemiyor ve zaman kaybedebiliyor. Akduman, "Öksürük ve balgam miktarında artış, kanlı balgam, solunum seslerinde kabalaşmada vakit kaybedilmemelidir" diye konuştu.



NEFES ALMA ZORLUĞU



Nefes darlığı, normalde farkında olmadan gerçekleştirdiğimiz nefes alıp vermemizi fark etmemiz olarak tanımlanıyor. Ana soluk borusundaki nefes darlığı durumunda ise hırıltı ortaya çıkıyor. Kanser durumunda şikayetler, yoğun egzersizlerde ortaya çıkabileceği gibi hiç efor sarf etmeden de meydana gelebiliyor.



SES KISIKLIĞI



On günden uzun süren ses kısıklığında mutlaka hekime başvurmak gerekiyor. Bununla birlikte herhangi bir tümör varlığı, göz kapağı düşüklüğüne, yüzde ve gövdenin üst kısmında ödem kaynaklı şişliğe de neden olabiliyor.