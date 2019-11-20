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ailesine sığındı

İrem Derici ailesine sığındı
Giriş Tarihi: 20.11.2019

Ünlü şarkıcı yaşadığı sapık olayında sonra oturduğu evden taşınıp ailesinin yanına yerleşti. Derici, sürekli hesabından sapkın mesajlar atan hatta Harbiye'deki evine kadar gelmeye cesaret eden Erol K. adlı şahıstan şikayetçi olmuş ve o kişi gözaltı alınmıştı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici yaşadığı sapık olayında sonra oturduğu evden taşınıp ailesinin yanına yerleşti. Derici, sürekli sosyal medya hesabından sapkın mesajlar atan hatta Harbiye'deki evine kadar gelmeye cesaret eden Erol K. adlı şahıstan şikayetçi olmuş ve o kişi gözaltı alınmıştı. Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından Derici'nin yanına 50 metreden fazla yaklaşmama ve haftada bir kez imza atmak suretiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SAPIKLA RÖPORTAJ

Tahliye kararının ardından bir muhabirin saplantılı hayranı İrem Derici'nin evinin yakınlarında bularak röportaj yapması, şahsın Derici'nin evine yakın bir otelde kaldığını söylemesi Derici'yi iyice çıldırtmıştı.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI

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