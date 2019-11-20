Kışın da su içmeyi ihmal etmeyin

Pek çoğumuz kış aylarında su içmeyi unutuyor ya da su yerine sıcak içecekler içmeyi tercih ediyor.Oysa sanılanın aksine yaz kış fark etmeksizin vücudumuz suya ihtiyaç duyuyor. Hiçbir içecek suyun yerini tutmuyor. Su, vücudun tüm fonksiyonları için gereklidir.

Pek çoğumuz kış aylarında su içmeyi unutuyor ya da su yerine sıcak içecekler içmeyi tercih ediyor. Çünkü kışın vücudumuzun daha az suya ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Oysa sanılanın aksine yaz kış fark etmeksizin vücudumuz suya ihtiyaç duyuyor. Hiçbir içecek suyun yerini tutmuyor. Su, vücudun tüm fonksiyonları için gereklidir. Vücudun yüzde 60'ının su olduğunu düşünürsek yeterli miktarda su içilmediğinde, öncelikle konsantrasyonda bozulma, yorgunluk, halsizlik, enerji düşüklüğü görülürken, ilerlediğinde karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında bozulmalar; bu da uzun vadede ciddi hastalıklara sebep olabilmektedir.