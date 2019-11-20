Kuruluş Osman bu akşam atv’de başlıyor

Merakla beklenen dev prodüksiyonlu dizi Kuruluş Osman, bu akşam saat 20.00’da atv’de ilk bölümüyle ekrana geliyor. Dizide Osman Bey’i Burak Özçivit canlandıracak.

Merakla beklenen dev prodüksiyonlu dizi Kuruluş Osman, bu akşam atv'de ilk bölümüyle ekrana geliyor. Türk dizi sektörünün uluslararası arenadaki amiral gemisi olmaya hazırlanan ve yayına girmeden birçok ülkeye satılan dizi, muhteşem oyuncu kadrosu ile de seyircinin gönlünde taht kuracak. "Dizi Atv'de izlenir" sloganıyla yılların birincisi olan Atv'de artık Kuruluş Osman rüzgarı esecek. Dizide Osman Bey'i Burak Özçivit canlandıracak.



'DEVLET OLMA VAKTİDİR'



Kuruluş Osman'ın birinci bölüm fragmanına Osman Gazi'yi canlandıran oyuncu Burak Özçivit'in şu sözleri damga vurdu: "Alplerim, beylerim, balalarım, nice demdir düşman azgınlaştı. İhanet zalimleşti. Dost bildiklerimiz sessizleşti. Ne gam, ne keder, ne hüzün! Biliriz ki Allah bize yeter! İmdi azgınlaşan düşmanın nefesini kesme vaktidir. İmdi şehadet şerbeti içmenin, aslanlar gibi kükremenin, destanlar yazmanın vaktidir. İmdi milletimizin ikbali için, mazlumların kurtuluşu için devlet olma vaktidir. Benimle devlet olmaya var mısınız?"