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kanserinde umut ışığı artıyor

Pankreas kanserinde umut ışığı artıyor
Giriş Tarihi: 20.11.2019

kanseri genellikle hastalığın son evrelerinde belirti veren sinsi bir hastalık. Pankreas kanserindeki öngörülen ciddi artışın nedenleri tam olarak bilinmese de, yaşam süresinin uzamasının ve günümüzün önemli sorunlarından olan obezite ile sigara alışkanlığı gibi faktörlerin etkili olabileceği belirtiliyor.

Pankreas kanseri genellikle hastalığın son evrelerinde belirti veren sinsi bir hastalık. Pankreas kanserindeki öngörülen ciddi artışın nedenleri tam olarak bilinmese de, yaşam süresinin uzamasının ve günümüzün önemli sorunlarından olan obezite ile sigara alışkanlığı gibi faktörlerin etkili olabileceği belirtiliyor. Yüreklere su serpen haber ise günümüzde cerrahi teknikler, kemoterapi ilaçları ve radyoloji alanında atılan dev adımlar sayesinde hastaların yaşam sürelerinin uzaması. Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan, "Erken teşhis ve multidisipliner yaklaşım tedavinin başarısı için en önemli faktör" diyor.

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