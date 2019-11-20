Yıldız’a veda

Eşi Şükran Güngör’ün yanına gömülmek istediğini her röportajında söyleyen Yıldız Kenter, İstanbul Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi. Kenter’in, vasiyet etmesine rağmen neden Güngör’ün Bodrum’daki mezarına götürülmediği merak konusu oldu

Pazar günü 91 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter, Kenter Tiyatrosu'nda düzenlenen törenin ardından Levent'teki Afet Yolal Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Türk bayrağına sarılı tabutu beyaz çiçeklerle süslenen usta sanatçı İstanbul Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kenter'in yakınları, sanatçılar ve oyuncular katıldı. Müşvik Kenter'in eşi eşi Kadriye Kenter ve kızları Elvan Kenter ile, Melissa Kenter'in katılıp aileyi temsil ettiği törene Yıldız Kenter'in manevi kızı Esma Uzun da törende hazır bulundu





SALON YİNE DOLU



Törende sunuculuğu Yıldız Kenter'in oyuncularından Engin Hepileri yaparken Hepileri'nin yaptığı açılış konuşması salondaki izleyicileri duygulandırdı. Engin Hepileri, 'Hocam merak etmeyin, salon yine dolu, replikler bitti aşk bitti ama aynı senin gibi aşkla tiyatro yapmaya devam edeceğiz' dedi.





AYRI DÜŞTÜLER



15 Eylül 2002'de hayat arkadaşı Şükran Güngör'ü kaybeden Yıldız Kenter, 15 Ağustos 2012'de ise kardeşi Müşvik Kenter'i yitirdi. Müşvik Kenter Kilyos'taki aile mezarlığına gömülmüş. Yıldız Kenter ise hep röportajlarında öldüğünde eşi Şükran Güngör'ün yanına gömülmek istediğini dile getiriyordu.

BÜYÜK USTA ADINA ÇINAR FİDANI DİKİLDİ



Konya'nın Hüyük ilçesinde sanatçılar tarafından 2010 yılında kurulan Sonsuz Şükran Köyü'ndeki Büyük Ustalar Çınarlığı'na, hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter anısına fidan dikimi gerçekleştirildi. Sonsuz Şükran Köyü'nün Kurucusu Mehmet Taşdiken, "Yıldız Kenter, büyük ustalar için inşa ettiğimiz vefa çınarlığında yüzlerce yıl ismiyle yaşamaya devam edecek" dedi.



PERDEYİ AYNI ANDA KAPATTILAR



Hayatını kaybeden Usta Tiyatrocu Jale Birsel, İzmir Devlet Tiyatrosunda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Jale Birsel'in torunu Damla Birsel, "Yıldız Kenter'le tiyatroya beraber başladılar, aynı anda perdeyi kapattılar ve gittiler. Ölmeden bir gün önce bana 'Sıram gelmedi' diyordu. Demek ki ölmek için Yıldız Kenter'i beklemiş" dedi.



TARHAN ABDULLAHOĞULLARI