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Boyun tutulmasında acıyı hafifleten yöntem

Boyun tutulmasında acıyı hafifleten yöntem
Giriş Tarihi: 21.11.2019

Uçucu yağlar boyun tutulmasında acıyı hafifletmeyi sağlayan harika bir yoldur. Bu yağların tatlı, yatıştırıcı kokusu ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olan bir antidepresan görevi görür.

Uçucu yağlar boyun tutulmasında acıyı hafifletmeyi sağlayan harika bir yoldur. Bu yağların tatlı, yatıştırıcı kokusu ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olan bir antidepresan görevi görür.


MALZEMELER

1 fincan badem yağı
10 damla nane yağı
5 damla çay ağacı yağı
6 damla biberiye esansı yağı

NASIL UYGULANIR?
Badem yağına, 10 damla nane özü yağı, 6 damla biberiye esansı yağı ve 5 damla çay ağacı ekleyip karıştırın.
Yağ karışımını karanlık bir yerde hava geçirmez bir kapta saklayın.
Dairesel hareketler kullanarak boyun tutulması yaşadığınız alanın üzerine masaj yaparak bu karışımı uygulayabilirsiniz.
Alternatif olarak masaj yaptığınız bölgede sıcak havlu bekletebilirsiniz.
Bu tedaviyi günde 3 veya 4 kez uygulamanız yeterli olacaktır.

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