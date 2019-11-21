Çocuklar gibi şendi

Sunucu ve manken Çağla Şıkel, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Çocukları ve arkadaşlarıyla birlikte geldiği AVM'de sinema salonunun yolunu tutan Şıkel, keyifli halleriyle dikkat çekti. Sinema sonrası alışveriş yapan Şıkel, kendi aracıyla oradan ayrıldı.

Sunucu ve manken Çağla Şıkel, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Çocukları ve arkadaşlarıyla birlikte geldiği AVM'de sinema salonunun yolunu tutan Şıkel, keyifli halleriyle dikkat çekti. Sinema sonrası alışveriş yapan Şıkel, kendi aracıyla oradan ayrıldı.