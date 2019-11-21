  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Çocuklar gibi şendi

Çocuklar gibi şendi

Çocuklar gibi şendi
Giriş Tarihi: 21.11.2019

Sunucu ve manken Çağla Şıkel, önceki gün 'ndeydi. Çocukları ve arkadaşlarıyla birlikte geldiği 'de sinema salonunun yolunu tutan Şıkel, keyifli halleriyle dikkat çekti. Sinema sonrası alışveriş yapan Şıkel, kendi aracıyla oradan ayrıldı.

Sunucu ve manken Çağla Şıkel, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Çocukları ve arkadaşlarıyla birlikte geldiği AVM'de sinema salonunun yolunu tutan Şıkel, keyifli halleriyle dikkat çekti. Sinema sonrası alışveriş yapan Şıkel, kendi aracıyla oradan ayrıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çocuklar gibi şendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN