‘Kendimi çok seviyorum’

Geçtiğimiz günlerde kucağında oyuncak bebeği ile görüntülenen genç popçu Aleyna Tilki önceki gün İstinye- Park'da objektiflere takıldı. Muhabirlerin bebeğin sırrını sorması üzerine Tilki, "Bu bebeği kendime çok benzetiyorum, kendimi de çok sevdiğim için onu yanımdan ayırmıyorum" dedi.

Geçtiğimiz günlerde kucağında oyuncak bebeği ile görüntülenen genç popçu Aleyna Tilki önceki gün İstinye- Park'da objektiflere takıldı. Tilki, poz vermeden önce şoföründen bebeğini istedi. Muhabirlerin bebeğin sırrını sorması üzerine Tilki, "Bu bebeği kendime çok benzetiyorum, kendimi de çok sevdiğim için onu yanımdan ayırmıyorum" dedi.