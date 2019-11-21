Kışın da sofranızdan hiç eksik etmeyin

Yapılan araştırmalarla enginarın, dünyada en yüksek antioksidan kapasitesine sahip 50 bitki arasında 17'nci sırada yer aldığı belirlenmiştir.

Yapılan araştırmalarla enginarın, dünyada en yüksek antioksidan kapasitesine sahip 50 bitki arasında 17'nci sırada yer aldığı belirlenmiştir. Enginar vücuttaki probiyotiğin; faydalı bakterilerin çoğalmasını sağlıyor. Tam bir karaciğer dostu. Kanı temizliyor. İlkbaharda bolca yenmesi önerilen enginar, birçok kişi tarafından bu dönemlerde kış aylarında da tüketilmek üzere dolaplara konuluyor.