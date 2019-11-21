Pişti oldular

Saat kavgasının tarafları şarkıcı Demet Akalın ile Berkay olaydan sonra ilk kez aynı mekanda karşılaştı. Akalın, “Benim olduğum yerde sıkıntı çıkmaz” dedi

İki yakın dostken hediye saat yüzünden birbirine giren şarkıcı Demet Akalın ile meslektaşı Berkay Şahin, önceki akşam bir davette pişti oldu! Muhabirler, Demet Akalın ve Berkay'ın günler sonra aynı mekanda yer alması üzerine başarılı şarkıcıya, "Berkay Bey de yukarıda. Karşılaştınız mı?" sorusunu sordu.



BUZLAR ERİMEDİ AMA...



Geceye eski eşi Okan Kurt ile birlikte katılan Demet Akalın, "Ne yapayım, öldüreyim mi adamı? Buzlar erimedi ama daha bizde sıkıntı olmaz. Biraz önce Berkay ile birlikte iş teklifi bile geldi. Düğün işi..." diyerek kafaları karıştırdı. Berkay ise kendisine, "Sustur şu hanımını! Bir kadın adamı rezil de eder, vezir de" diyen Demet Akalın ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı.



NEDEN KAPIŞMIŞLARDI?



İddialara göre Demet Akalın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e geçtiğimiz ay doğum hediyesi olarak saat almış; Şahin çifti ise mağazaya gidip saati satmak istemişti. Bu olay üzerine mağaza yetkilisi Demet Akalın'ı arayarak, Berkay ve Özlem Ada Şahin çiftinin saati satmak istediğini söylemişti. İşte hediye saat kavgası böyle başlamış, sosyal medya paylaşımlarıyla da büyümüştü. Berkay, "Bir daha Demet Akalın ile barışmam" da demişti...

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI