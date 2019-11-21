Zirve ondan soruluyor!

Zirvenin gediklisi, atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birinciliklerine devam ediyor. Dizi kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde ve 20+ABC1'de 100 program arasında birinciliği elde etti.

Zirvenin gediklisi, atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birinciliklerine devam ediyor.



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Dizi kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde ve 20+ABC1'de 100 program arasında birinciliği elde etti. Dizinin yeni bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra, Twitter Türkiye Trending Topics listesinin de zirvesine oturdu! 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' her Salı atv'de!