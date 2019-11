Göz sağlığı da yiyeceklerle baslar

Gözümüz için sağlıklı besinleri tüketmek hem gözün genel gelişimi hem de bazı hastalıkların oluşumunu engellemek için gereklidir. İşte göz sağlığını korumak için tüketilmesi gereken vitaminler ve mineraller...

Bol miktarda balık, meyve ve sebze tüketimi ve bununla beraber belirli miktarlarda hayvansal gıdalar (et, süt yumurta vb), kavrulmamış kuruyemiş birçok hastalık için koruyucu faktör olmakta. Bu beslenme şekli de Akdeniz tarzı beslenme olarak biliniyor. Sağlıklı bir yaşam için tüm besinlerden yeterli miktarda tüketerek, vitamin ve mineralleri ihmal etmemek gerektiğini belirten Op. Dr. Özgür Gözpınar, "Akdeniz diyetinin temel özelliği temel yağ olarak zeytinyağı tercih edilmesi, sebze, meyve, tam buğdaydan yapılmış ekmek ve diğer tahıllar ile kuru baklagiller. Ayda iki kez kırmızı et, haftada en az iki kez ise balık ve kümes hayvanlarının tüketilmesidir. Ancak tabii ki tek faktör beslenme değil. Bunun yanında değiştirilebilir faktörler olan alışkanlıklardan spor, sigaradan uzak durma, stresten kaçınma gibi özellikler de çok önemli" diye konuştu. Özgür Gözpınar, "Göz sağlığı açısında gerekli temel besinler; lutein, zeaksantin, beta karoten, vitamin A, vitamin C, vitamin E, Omega 3, yağ asitleri, çinko ve bakırdır" açıklamasını yaparak konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.



YUMURTA SARISINDA A VİTAMİNİ



A vitamini eksikliği gece körlüğü ve göz kuruluğuna sebep oluyor. Vücutta sentezlenmeyen ve daha çok hayvansal kökenli olan A vitamini, yumurta sarısı ve süt yoluyla ediniliyor. Eksikliğinden daha çok çocuklar ve gebeler etkileniyor. Dünyada çocukluk çağı körlüklerinin en sık sebebi A vitamini eksikliği olarak görülüyor. E vitamini antioksidan olarak, retina dejenerasyonun önlenmesinde fayda sağlıyor. Fındık, badem, ay çekirdeği, keten tohumu ve avokadonun içinde bolca bulunuyor.



YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER



Lutein ve Zeaksantin gözler için olmazsa olmaz minerallerdir. Vücutta sentez edilemez, mutlaka besinlerle alınması gerekir. Lutein özellikle ıspanak, pazı, maydanoz, yer fıstığı, yumurtanın sarısı ve kırmızı üzümde bol olarak bulunur. ZEAKSANTIN ise sadece biber, mısır ve yumurtanın sarısında bulunur. Özellikle yemekte alınmalıdır. Çünkü bir miktar yağla emilimleri kuvvetli olmaktadır. Yani yeterli lutein ve zeaksantin için mutlaka yeşil yapraklı sebzeler alınmalıdır ve bunlar yumurta ve antep fıstığı gibi diğer besinlerle beraber alınarak emilimi kuvvetlendirilmelidir.