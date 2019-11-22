‘İyi hissedersem projede yer alırım’

İstanbul ve Ankara'da rahatsızlığından dolayı tedavi olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, iyileşir iyileşmez soluğu Muğla Bodrum'daki evinde almıştı.

İstanbul ve Ankara'da rahatsızlığından dolayı tedavi olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, iyileşir iyileşmez soluğu Muğla Bodrum'daki evinde almıştı. Bodrum'un Torba Mahallesi'nde yaşayan usta oyuncu, geçtiğimiz gün marinada bulunan Çin lokantasında objektiflere takıldı. Girik, "Kendimi iyi hissetmediğim için bir projede yer almıyorum. Ama iyileşirsem neden olmasın" ifadelerini kullandı. TUBA AYHAN