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‘İyi hissedersem projede yer alırım’

‘İyi hissedersem projede yer alırım’
Giriş Tarihi: 22.11.2019

ve 'da rahatsızlığından dolayı tedavi olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu , iyileşir iyileşmez soluğu 'daki evinde almıştı.

İstanbul ve Ankara'da rahatsızlığından dolayı tedavi olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, iyileşir iyileşmez soluğu Muğla Bodrum'daki evinde almıştı. Bodrum'un Torba Mahallesi'nde yaşayan usta oyuncu, geçtiğimiz gün marinada bulunan Çin lokantasında objektiflere takıldı. Girik, "Kendimi iyi hissetmediğim için bir projede yer almıyorum. Ama iyileşirsem neden olmasın" ifadelerini kullandı.

TUBA AYHAN

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