‘Kuruluş Osman’ ekranlara kilitledi

Atv’nin dev yapımı ‘Kuruluş Osman’ izleyiciyle buluştu. Reyting sonuçlarını altüst eden, tüm listelerde rakiplerini açık ara fark ile geçen ‘Kuruluş Osman’, tam not aldı

Atv ekranlarında Çarşamba akşamı ilk bölümü yayınlanan 'Kuruluş Osman' dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı. Oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkatleri üzerine çeken 'Kuruluş Osman', ilk bölümüyle izleyiciden tam not almayı başardı. Sezonun en iddialı dizisi olan yapım, ilk bölüm reyting sonuçları ile de rakiplerine fark attı. Kuruluş Osman total reyting sonuçlarında 15,73 ile birinci oldu.



DÜNYA BU DİZİYİ KONUŞTU



Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın ilk bölümü Türkiye ve dünyada büyük ilgiyle karşılandı. Kuruluş Osman'ın 1. Bölüm etiketi #KuruluşOsman, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 1. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 4. sıraya kadar yükseldi. 'Kuruluş Osman' ikinci bölümüyle 27 Kasım Çarşamba saat 20.00'de atv 'de!





ÇARŞAMBA AKŞAMINA DAMGA VURDU



DIZININ ilk bölümünde Osman Bey (Burak Özçivit) yiğitliğiyle göz kamaştırırken, Bamsı'nın oğlu Aybars'ın ölümü ve cenazesi izleyiciyi gözyaşlarına boğdu. Prodüksiyon kalitesi, kostümleri ve görkemli platosuyla "Kuruluş Osman", Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olacağını kanıtladı.