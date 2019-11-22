‘Mutlu olmak için turşu ve ev yoğurdu yiyin’

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Ertuğrul, "Mutluluk hormonu serotoninin yüzde 95'i sindirim sisteminde yer alır. Mutluluğunuz için stresten uzak durun, sofranızdan ev yapımı turşu, yoğurt ve peyniri eksik etmeyin" dedi.
Şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık şikayetleri depresyon ve anksiyete gibi hastalıkların habercisi olabilir! Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Ertuğrul, "Mutluluk hormonu serotoninin yüzde 95'i sindirim sisteminde yer alır. Mutluluğunuz için stresten uzak durun, sofranızdan ev yapımı turşu, yoğurt ve peyniri eksik etmeyin" dedi. Ertuğrul, "Özellikle fermantasyon ürünleri (turşu, yoğurt, peynir, sirke, tuzlama yiyecekler) bağırsak florasında bulunan probiyotikleri artırırlar" şeklinde konuştu.
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