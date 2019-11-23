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Çocuk sahibi ailelere 20 dakika uyarısı

Çocuk sahibi ailelere 20 dakika uyarısı
Giriş Tarihi: 23.11.2019

, " mutlaka ebeveyn eşliğinde ve günde en fazla 20-30 dakika ile sınırlı olmalı" uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "3-6 yaş arası dönemde teknoloji kullanımı mutlaka ebeveyn eşliğinde ve günde en fazla 20-30 dakika ile sınırlı olmalı" uyarısında bulundu. Bakan Koca, uzun süre televizyondan, tabletten ve telefondan içerik seyretmenin çocuğun gelişim alanlarında gecikmelere yol açtığını belirterek, şunları kaydetti: Çocuğun teknolojiyle erken yaşta tanışması ve yalnız başına bırakılmasının gelişim geriliklerine sebep olduğu bilimsel olarak da ispatlanmıştır.

3-6 YAŞ ARASI DÖNEMDE

Çocuk ileride gündelik hayata uyumda, empati kurmakta, dürtü kontrolü gibi konularda büyük sorunlar yaşayabilir. 3-6 yaş arası dönemde teknoloji kullanımı mutlaka ebeveyn eşliğinde ve günde en fazla 20-30 dakika ile sınırlı olmalı.

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