Doğal idrar söktürücü: Salatalık

Besin değeri düşük olsa da salatalık, doğal bir idrar söktürücü olarak, idrar seviyesini artırıyor ve vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor. Salatalık ayrıca, kükürt ve silikon bakımından zengin, ürik asitin böbreklerden atılmasında da etkili.

Besin değeri düşük olsa da salatalık, doğal bir idrar söktürücü olarak, idrar seviyesini artırıyor ve vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor. Salatalık ayrıca, kükürt ve silikon bakımından zengin, ürik asitin böbreklerden atılmasında da etkili. Düşük sodyum ve kalori miktarıyla da, diyetlerin ayrılmaz bir parçası.