  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Doğal idrar söktürücü: Salatalık

Doğal :

Doğal idrar söktürücü: Salatalık
Giriş Tarihi: 23.11.2019

Besin değeri düşük olsa da , doğal bir olarak, idrar seviyesini artırıyor ve vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor. Salatalık ayrıca, kükürt ve silikon bakımından zengin, ürik asitin böbreklerden atılmasında da etkili.

Besin değeri düşük olsa da salatalık, doğal bir idrar söktürücü olarak, idrar seviyesini artırıyor ve vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor. Salatalık ayrıca, kükürt ve silikon bakımından zengin, ürik asitin böbreklerden atılmasında da etkili. Düşük sodyum ve kalori miktarıyla da, diyetlerin ayrılmaz bir parçası.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Doğal idrar söktürücü: Salatalık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN