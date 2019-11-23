Komik değil agresif!

Son filminde gişede çakılan, sevgilisi Defne Samyeli tarafından da terk edilen Cem Yılmaz, hayranlarına saygısızlık yaptı. Sinirli komedyen, kendisiyle hatıra fotoğrafı çekilmek isteyenlere, “Yeter, beni bir rahat bırakın” diyerek terbiye sınırlarını aştı!

Son sinema filmi ile gişede çakılan, sevgilisi Defne Samyeli tarafından da terk edilen Cem Yılmaz, önceki gün İstanbul Nişantaşı'nda hem gazetecilere hem de hayranlarına yaptığı saygısız hareketler sonrasında büyük tepki topladı. Zorlu PSM'deki gösterisi sırasında "Defne tekmeyi bastı, film de çakıldı" şeklinde açıklama yapan Cem Yılmaz'a bu sözleri hatırlatıldı. Alışveriş yaptığı dükkandan çıkarken "Konuyla ilgili ne söylersiniz?" diyen muhabirlere öfkeyle yaklaşan Yılmaz, elindeki sigarayı ağzına götürüp dumanını da kameralara doğru üfledi.



'SAYEMİZDE ŞÖHRET OLDUN'



Agresif komedyen, "İşte bunu diyorum" şeklinde sorumsuzca bir cevap verdi. Öte yandan Cem Yılmaz'ın aracını beklediği sırada kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen hayranlarına, "Yeter beni bir rahat bırakın" dediği de gözlendi. Şoke olan Cem Yılmaz hayranları, "Sayemizde şöhret oldun, para kazandın. Şimdi seni bugünlere getiren insanların yüzüne bakmıyorsun. Bu yaptığın terbiyesizlik" şeklinde tepki gösterdiler.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI